Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev'e konuk oluyor.
Romanya'da Superbet Arena-Giulești stadında oynanacak mücadeleyi Darren England yönetecek.
Lig'de son olarak Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, Ukrayna temsilcisi karşısında avantaj arayacak.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat.