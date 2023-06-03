Beşiktaş'ın efsaneleri 'Şifo Mehmet'e takıldı. Metin Ali Feyyaz'ın videosu gündem oldu

Editör: Barış Atakan

1982-1994 arası Beşiktaş'ta oynayan ve efsaneleri arasında yer alan Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar (Metin-Ali-Feyyaz) üçlüsünün futbolu bırakmalarının ardından 1990'lı yılların sonunda olan bir buluşmadaki renkli anları sosyal medyada tekrardan gündem oldu.

'ŞİFO' MEHMET'E TAKILDILAR

'Şifo' lakaplı Mehmet Özdilek'in de aynı masada olduğu yerde Feyyaz Uçar ve Metin Tekin'in Özdilek'e takılması renkli anlara sahne oldu. İkilinin "Şifo çok iyiydi. Takım da o sıralar iyiydi. Biz götürüyorduk" demesi üzerine Özdilek'in "Biz hep ön plandaydık" demesi masada gülüşmelere neden oldu.