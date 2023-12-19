Beşiktaş'ın efsanesine yapılan büyük ayıbı Gürel Yurttaş açıkladı

Beşiktaş tarihinin en kötü yönetimlerinden biriydi Ahmet Nur Çebi yönetimi; bu net.

Kendisi gider ayak genel kurula 2 hafta kala Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdi.

"Yeni gelecek yönetimin tercih hakkı olabilir" diyerek de sözleşmesine madde koydurdu; "Kongreden sonra 15 gün içinde sözleşmesi feshedilebilir" diye.

Rıza hoca da başladı göreve.

Şimdi yapılan büyük ayıba gelmeden önce Rıza Çalımbay kimdir, anlatayım madde madde.

- 1963 doğumlu. Küçük yaşlarda girdi Beşiktaş Kulübü'nün kapısından içeri. Alt yapısından yetişti. 1980'de daha 17 yaşındayken A takıma yükseldi. Yine genç yaşta takım kaptanı oldu.

- Futbol hayatı boyunca sadece Beşiktaş'ta forma giydi.

- 16 sezonda 494 lig maçına çıktı. 43 gol attı. Beşiktaş tarihinde resmi maçlarda en çok forma giyen oyuncu oldu.

- 1982, 1986, 1990, 1991, 1992 ve 1995'de olmak üzere 6 kere Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

- 3 kez Türkiye Kupası'nı, 4 kez Türkiye Süper Kupası'nı kaldırdı. TSYD Kupası ve Başbakanlık Kupası da dahil olmak üzere toplamda 20 kupa kazanarak, Beşiktaş tarihinde en çok kupa kazanan futbolcu oldu.

- 38 kez millî formayı giydi ve uzun süre Milli Takım kaptanı oldu. Temmuz 1996'da yaptığı jübile ile futbolu bıraktı.

- Antrenörlük kariyerine de Beşiktaş'ta başladı. Daha sonra teknik direktör olarak çeşitli Süper Lig takımlarında görev yaptı. Çalıştırdığı takımlarda başarılar kazandı, Avrupa Kupaları'na taşıdı. Bir süre Beşiktaş'ta da teknik direktör olarak çalıştı. Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

İnsani yönünü de ben anlatayım.

Bir tane bile falsosu görülmedi. Kimseye yanlışlık yapmadı, ihanet etmedi.

Doğru bildiğini söyledi, herhangi bir terbiyesizliği de olmadı.

Ama yetiştiği, değerlerini benimsediği, Atom Karıncası olduğu Beşiktaş Kulübü maalesef büyük kaptana büyük bir ayıp yaptı.

Şu açıklamaya bakın:

Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir.

Yani diyorlar ki ligde ilk yarının bitiminde görevine son verecekler. Kaderini iki maça sıkıştırmışlar, 180 dakikaya yani.

180 dakikada Cenk veya bir başkası gol atıp da maçları kazanırsa kalma ihtimali var. Cenk veya bir başkası golleri kaçırırsa yok.

Başında Demoklesin kılıcı! Öyle çıkacak iki maça.

Oysa...

Rıza Çalımbay Beşiktaş'tır.

Beşiktaş da Rıza Çalımbay.

Yapılan büyük ayıptır.

Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı sözleşme uygulansaydı da yollar ayrılsaydı yine neyse. "Sözleşmesi bu kadardı, bitti. Bizim de göreve gelmeden önce şöyle şöyle bir planımız vardı, teknik direktörümüzle anlaşmıştık. Şimdi göreve gelecek" deseydiniz yine bir oluru vardı.

Ama Beşiktaş'ın efsanesine karşı yapılan bu tavır hiç yakışık almadı. Başkası olsa "Siz nasıl bana bu teklifi yaparsınız" der çeker giderdi.

Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ı üzmesinler" diyen Süleyman Seba gibi Beşiktaş'ı kişilerden ibaret değil de kutsal bir yapı olarak gördüğünden yapmamıştır bunu.

Evet, Rıza Çalımbay'ı 180 dakika takım gol atamadı diye görevden alabilirsiniz ama... Beşiktaşlılığı unutulur mu?