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Vincent Aboubakar'dan Mohamed Salah için flaş sözler

Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar, Mohamed Salah hakkında çarpıcı kullandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 18:08
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah hakkında flaş açıklamalarda bulundu

Vincent Aboubakar'dan Mohamed Salah için flaş sözler
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr FC'ye transfer olan ve kariyerine burada devam eden Vincent Aboubakar, Mohamed Salah güzellemelerinin abartıya kaçtığını söyledi.

Vincent Aboubakar, Mohamed Salah'ın Avrupa'da üst düzey kulüplerde oynadığı için bu kadar öne çıktığını söylerken, kendisinin en az Mısırlı futbolcu kadar kaliteli olduğunu vurguladı.

30 yaşındaki Kamerunlu golcü Aboubakar, "Mohamed Salah'tan asla etkilenmedim. Açıkça söylüyorum çünkü dürüst bir insanım ve olaylara kendi bakış açım var. Etkilenmiş olsaydım, bunu söylerdim. İnsanlar bu düşünceme karşı çıkabilir. Onun yaptıklarını yapabilirim." dedi.

Vincent Aboubakar "İyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama maç içerisinde çok fazla şey üretmiyor" diyerek, Mısırlı futbolcunun eksiklerinden bahsetti.

Öte yandan Aboubakar; "Salah tabii ki Premier Lig'de iyi şeyler yapıyor, çünkü yıllardır orada. Fakat Kylian Mbappe seviyesinde değil." dedi.

Son olarak Aboubakar "Tekrarlıyorum, bu beniş düşüncem. İnsanların bu fikrimi beğenmemesi de umrumda değil. Salah'ın yaptıklarını ben de yapabilirim. Sadece Avrupa'da üst düzey bir bir kulüpte oynama şansım olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

PERFORMANSI
Al-Nassr FC'de 35 maça çıkan Aboubakar, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Aboubakar, Beşiktaş'taki iki döneminde toplamda 67 maça çıktı ve 35 kez fileleri havalandırdı.

 

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