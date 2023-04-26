Beşiktaş'ın eski golcüsü Ersen Martin'in son hali ortaya çıktı

Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Ersen Martin, uzun süren yaşam savaşını kazandıktan sonra ilk kez ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ersen Martin'in son hali ortaya çıktı

Aort damarı yırtılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Ersen Martin taburcu olduktan sonra yeşil sahalara geri döndü.

Ersen Martin, tedavi süreci boyunca yanında olan eski futbolcu Levent Kartop ile geçtiğimiz günlerde oynanan Kuşadasıspor - Iğdırspor mücadelesini izledi.

Ersen Martin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ERSEN MARTİN KİMDİR?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

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