Beşiktaş’ın eski golcüsü Hugo Almeida Türkiye’ye teknik direktör olarak dönüyor!

Beşiktaş’ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Hugo Almeida, Türkiye’ye geri dönüyor.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Hugo Almeida ile anlaşmaya vardı.
Al-Wahda’da yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Almeida, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde ilk teknik direktörlük deneyimini Hatayspor’da yaşayacak.
2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Almeida, attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların hafızasında yer edinmişti. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Portekizli, Hatayspor ile Türkiye’de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.