Beşiktaş’ın eski golcüsü Hugo Almeida Türkiye’ye teknik direktör olarak dönüyor!

Bir dönem Süper Lig'de adından söz ettiren Beşiktaş'ın eski Portelizli golcüsü Hugo Almeida'nın Hatayspor ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş’ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Hugo Almeida, Türkiye’ye geri dönüyor.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Hugo Almeida ile anlaşmaya vardı.

Al-Wahda’da yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Almeida, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde ilk teknik direktörlük deneyimini Hatayspor’da yaşayacak.

2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Almeida, attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların hafızasında yer edinmişti. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Portekizli, Hatayspor ile Türkiye’de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

