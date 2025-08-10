Beşiktaş'ın eski hocasından Van Dijk itirafı! 'Transfer etmek istemiştik'

Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını üstlenen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Virgil Van Dijk ile ilgili transfer itirafında bulundu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Virgil Van Dijk hakkında transfer itirafında bulundu.

Liverpool'un resmi internet sitesinde yer alan röportajda Van Bronckhorst, Van Dijk’ı ilk olarak Feyenoord’da yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde transfer etmeye çalıştığını anlatarak, “Groningen’de oynarken Van Dijk'ı Feyenoord’a getirmek istemiştik. O dönem Ronald Koeman bizim teknik direktörümüzdü” dedi.

“DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN”

Tecrübeli teknik adam, Van Dijk’in futbol yolculuğunu yakından takip ettiğini belirterek, “Willem II, Groningen, Celtic, Southampton ve Liverpool’da attığı adımları gördüm. Dünyanın en iyi savunmacılarından birine dönüştü. Bu takımın kaptanı olduğunu, kulübü nasıl temsil ettiğini ve herkesin ona kaptan olarak nasıl baktığını görebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU”

Van Bronckhorst, yıldız stoperle artık her gün çalıştığını vurgulayarak, “Onun bu takım için ne kadar önemli olduğunu yakından görüyorum. Takım için çok değerli bir oyuncu” diye konuştu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ 20 MAÇ SÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst 20 maçlık kısa süren Türkiye macerasının ardından UEFA'da maç analisti olarak görev yapmıştı.

Yaz döneminde Arne Slot'un yardımcısı John Heitinga'nın Ajax'ın başına geçmesiyle birlikte van Bronckhorst Liverpool teknik ekibine katıldı.

