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Pascal Nouma film setinde hayranının parmağını kırdı

Eski futbolcu Pascal Nouma, rol aldığı Aşkın Saati: 1903 filminin setini birbirine kattı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:10
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pascal Nouma film setinde hayranının parmağını kırdı

Pascal Nouma film setinde hayranının parmağını kırdı
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Beşiktaş 'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.

Sabah'ın geçtiği habere göre; Son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.

Çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.


JANDARMA SETE GELDİ
Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray 'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı. Bunu gören Pascal, çılgına döndü ve gence yumruk attı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.

Parmağı kırılan genç, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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Fatih Eroğlu
19.11.2022 12:45
o kadar iş bekleyen gercek oyuncu varken bu tarz kişileri cagırırsanız olacak da budur.Hey gidi yeşilçam ve asil yeşilçamlılara saygı ile.  
 
bjk
19.11.2022 12:16
hiç bir zaman sevmedim zaten bu şahısı.  
 
Ahmet Aslan
19.11.2022 11:24
Böyle kisileri neden oynatirsiniz futbolcu futnol ile ilgilensin.  
 
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