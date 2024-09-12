Beşiktaş’ın eski oyuncusundan olay açıklama. Trabzonspor’a transfer olmuştu

Beşiktaş altyapısından yetişen ve Portekiz’in Braga takımından Trabzonspor’a taransfer olan Serdar Saatçı Trabzon’a geldi. Genç oyuncu havaalanında yaptığı açıklamada Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak sözler söyledi. Daha büyük bir takıma geldiğini belirten Saatçı, “Tarifsiz duygular içindeyim. Çünkü Beşiktaş'tan buraya geldim, daha büyük bir kulübe geldim. Tecrübe de kazandım. İnşallah taraftara kendini en iyi şekilde yansıtabilirim. En iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Taraftarımızla birlikte oradan kimsenin çıkamayacağını gösteririz" şeklinde konuştu.

Ümit Milli Takım formasıyla yaşadığı sakatlık hakkında konuşan genç oyuncu,” Şu anda durumum çok iyi. Hazır durumdayım. Beşiktaş maçında hocam forma verirse hazırım. Beşiktaş maçında elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızı oradan mutlu göndermek istiyoruz” dedi.

BORDO MAVİLİ FORMAYI GİYDİ

Öte yandan Serdar Saatçı, takımın bir başka yeni transferi Simon Banza ile birlikte ilk kez bordo mavili formayı giydi. Trabzonspor’da Banza 17, Serdar ise 29 numaralı formayı giyecek.

BEŞİKTAŞ’TAN BRAGA’YA GİTMİŞTİ

Beşiktaş’ın altyapısında yetişen Serdar Saatçı, Valerien Ismael yönetiminde 2022-2023 sezonu başında Avusturya kampında oynanan hazırlık maçında 72. Dakikada oyuna girmişti. Dönemin teknik direktörü Ismael’in 83. Dakikada oyundan çıkardığı genç oyuncu duruma sinirlenerek direkt soyunma odasına gitmişti. Soyunma odasında kapıyı tekmelediği öğrenilen Saatçı, yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Genç oyuncu sonrasında Portekiz’in Braga takımına transfer olmuştu.