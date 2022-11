Sergen Yalçın sessizliğini bozdu. Flaş açıklamalar

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın ''Az Önce Konuştum'' programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"O kadar çok konuşulacak konu var ki... Karıştırmak istemiyorum. Son hafta, 10 günlük sürede sosyal medyada ve sitelerde ağzımdan yazılan açıklamaların tamamı yalandır"

"HİÇBİR GÖRÜŞME VE ANLAŞMA OLMAMIŞTIR"

"En büyük problem, insanın her şeyini alabilirsiniz ama itibarını alamazsınız. Almaya da cüret etmeyin zaten, çok sert karşılık görürsünüz. Benim vereceğim cevaplar, konuşmalar o yazılanlar gibi olmaz. Ben isim vererek konuşurum. Bir insanın suratına söylemeyeceğim bir şeyi arkasından söylemem. Yapılan haberleri tamamı yalandır. Benimle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir görüşme ve anlaşma olmamıştır.

Yeni bir hoca geldi. Başarılı bir hoca geldi. Benim adımın bu tür şeylerin içinde olmasını istemiyorum. Beşiktaş çok büyük camia. 100. yılda şampiyonluk golünü attığım camia. Ağzımdan duymadığınız sürece inanmayın."

"İTİBAR ZEDELEMEK!"

Ben çok o mecrada (sosyal medya) çok ilgim yok ama bize de söylüyorlar. Sürekli ağzımızdan haberler... Bu tarz haberler yazdırılıyor mu diye düşünüyorum. İtibar zedelemek. Zaten görevi bıraktıktan sonraki en büyük üzüntüm bu itibar zedelemek...

''YAPACAĞIM AÇIKLAMA KULÜBÜN ÖNÜNE GEÇMEK OLUR''

Benim yapacağım açıklama, kulübün önüne geçmek olur. Buna gerek yok. Bizim işimizde başarı ve başarısızlık zaten kardeş cümleler. Dünyada her yerde başarılı olan bir teknik direktör var mı? Ama biz ülke insanı olarak çok duygusalız, bunlardan çok etkileniyoruz. Biz her şeyi çok abartıyoruz.

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde grubumuzun çok zor olduğunu, gruptaki takımların Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olduğunu, zor bir kura çektiğimizi anlatmaya çalıştım. Ama biz bu gruptan çıkarız, kolay grup. Bu mentalite ile gittiğinde başarısızlığın sonuçları çok ağır oluyor. Biz bu gruptan rahat çıkarız diye inandırırsan, o gruptan çıkamayınca sana getirisi çok fazla olur. Ben bunu anlattım en başında.

"BUNLARIN 10 LEVEL ÜSTÜNDE"

Kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Trabzonspor Kopenhag ile oynadı, geçemedi. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadı, geçemedi. Bizim oynadığımız takımlar bunların 10 level üstünde. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülkemizden bir takımın çıkıp önemli aşamalara çıkması şu aşamada çok zor. Orada çok başka oyun oynanıyor. Çok farklı oyuncular var.

"BİR MAÇTA 13 SAKAT VERDİK"

Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik. Hafta sonu lig maçı oynuyoruz, galiba Malatyaspor, rahat bir maçtı, 3-0 kazandık. O maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun, 3 gün sonra Dortmund maçına çıkıyorsun.

O maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun birbiriyle alakası yok. En az 20 dakika fazla. Hakemler düdük çalmıyor. Bu oyunun temposunu yukarı çıkartıyor. Takım o tempoya alışık olmadığı için 3 gün sonra patlaklar ortaya çıkıyor. Bunun kondisyonla, antrenmanla ilgisi yok"

"HER TARAF TEKNİK DİREKTÖR DOLU"

Şampiyonlar Ligi'nde en büyük hatam şu; takıma güvendiğim için, kora kor oynattım. Dortmund, biz de oynayacağız dedim. En büyük hatam buydu. Başka bir oyun oynatabilirdim. Oyunsal taktikten bahsediyorum.

Önde bastım, Dortmund ilk atakta 37. dakikada gol attı. Kendi eleştirimizi yaptığımızda onu bir hata olarak gördüm.

Bekletirim takımı 40 metrenin içine alırım oyuncuları orada bekletirim, kontra oynatırım. Bu en kolay iştir. Biz yıllarca böyle oynadık. Anadolu takımları ile büyük takımlar oynarken görürsünüz zaten. Bu da bir taktiktir. Biz yargılamayı o kadar çok seviyoruz ki, her şeyi yargılıyoruz. İş ahlakımızı yargılıyoruz, iş disiplinimizi yargılıyoruz. Futbol olarak ortaya bir şey koytmuyoruz ama konuşma ve yargılamada bir numarayız. Her şeyi çok iyi biliyoruz. Her taraf teknik direktör dolu. İşler kötü gittiğinde ortada kimse yok. İşler iyi gittiği zaman herkes piyasada.''

"ANTRENMANIMI ELEŞTİRİYORLAR!"

''Oyunu eleştir, benim teknik direktörlüğümü de eleştirebilirsin. Ben çok büyük teknik direktörüm demiyorum ki.. Ama antrenmanı eleştiremezsin, oyunu eleştirebilirsin, çıkan kadroyu, hamleleri eleştirebilirsin, ama antrenmanı eleştiremezsin görmüyorsun çünkü. Bilmediğin konularda konuşuyorsun. Duyum aldım diye konuşamazsın.''

"ÇALIŞMADIM, ÇAY KAHVE İÇTİM!"

"Sporting maçında adamların yaptığı organizasyonları biliyoruz, takıma izlettik. Analiz ettik. Her türlü hazırlığı yaptık. Adam yan topu kesiyor, biri çıkıp kafayı vurursa buna önlem alamazsın. Çok nettir. Biz yıllarca gol attık, bize niye önlem almadılar?

Analiz yapmadınız mı ondan sonra? Analiz yapmadık, tesiste bütün gün çay kahve içiyoruz. Gelen giden misafirler oluyor. Orası bizim eğlence yerimiz.''