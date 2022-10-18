Beşiktaş taraftarının çağrı yaptığı Sergen Yalçın'dan flaş Valerien Ismael açıklaması

Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı tribünlerin Valerien Ismael’i istifaya çağırıp, kendisi lehine tezahüratta bulunmasını normal karşıladı, ancak Fransız teknik adama arka çıktı.

Milliyet'e konuşan Yalçın, “Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar, futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır. Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada. Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz, yani herkes birbirine yakın... Öyle karalar bağlamaya da gerek yok” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, meslektaşı Valerian Ismael ve yeni transferlerle ilgili de şöyle konuştu: “Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Kaldı ki, alınan oyuncular Preimer Lig’den geldiler. Hepsi de önemli isimler... Kariyerleri de bunun en büyük göstergesidir.”

Ligin uzun bir maraton olduğunu da hatırlatan başarılı teknik adam, “Biraz sabır ve destek gerekir. Taraftar neticede takımın hep başarılı olmasını, istiyorlar, tepkileri bundandır” yorumunu yaptı.