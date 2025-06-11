Beşiktaş'ın eski yıldızı 3. Lig'e transfer oldu

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Beşiktaş'ın eski yıldızı 3. Lig'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, 3. Lig takımına transfer oldu.

Süper Lig'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen Brezilyalı yıldız Vagner Love'un yeni takımı belli oldu.

41 yaşındaki tecrübeli futbolcu Brezilya 3. Lig'i ekiplerinden Retro FC'ye transfer oldu.

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2016-2017 sezonunda Monaco'dan Alanyaspor'a bedelsiz transfer olan golcü futbolcu, 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyse Beşiktaş'a katılmıştı.

Siyah beyazlılarda 29 maçta forma giyen Love 11 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta geçirdiği 1 sezonun ardından ülkesinin takımlarından Corinthians'a transfer olmuştu.

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