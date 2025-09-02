Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye büyük şok! 1 maç oynadı ve sözleşmesini feshettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye büyük şok! 1 maç oynadı ve sözleşmesini feshettiler

Daha önce Süper Lig devi Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli, büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Como'ya imza atan yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

Como'nun İngiliz oyuncusu Dele Alli, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı.

2022/2023 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren İngiliz oyuncu Dele Alli, ardından Everton tarafından serbest bırakılmıştı. Eylül 2025'te Como'ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

İsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD varİsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD var

6399482.jpg

Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdiGalatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi

İngiliz yıldız, Como'da sadece 1 maça çıktı. Söz konusu maçta yıldız oyuncu, Milan karşısında 9 dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Manuel Akanji imzayı attıGalatasaray'ın gündemindeydi! Manuel Akanji imzayı attı

Trabzonspor orta saha için Milano seferine çıktıTrabzonspor orta saha için Milano seferine çıktı

Transferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdıTransferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdı

Son Haberler
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Borsa İstanbul’da günün ilk yarısı kayıpla kapandı! (2 Eylül 2025)
BIST 100’de hafif düşüş: Neler oluyor?