Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'ye büyük şok! 1 maç oynadı ve sözleşmesini feshettiler

Como'nun İngiliz oyuncusu Dele Alli, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı.



2022/2023 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren İngiliz oyuncu Dele Alli, ardından Everton tarafından serbest bırakılmıştı. Eylül 2025'te Como'ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

İngiliz yıldız, Como'da sadece 1 maça çıktı. Söz konusu maçta yıldız oyuncu, Milan karşısında 9 dakikada kırmızı kart gördü.

