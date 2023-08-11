Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng futbolu bıraktığını açıkladı.

Ganalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

Boateng kariyerinde Barcelona, Milan, Tottenham, Borussia Dortmund, Schalke 04, Fiorentina, Sassuolo, Frankfurt ve Beşiktaş formalarını terletti.

36 yaşındaki futbolcu kariyerinde 520 maça çıktı. Bu maçlarda 76 gol atan Boateng 56 asist yaptı.

Ayrıca Kevin Prince Boateng, Gana Milli Takımı ile de 15 maça çıktı ve 2 gol attı.