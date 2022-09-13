﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti

Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapan Michy Batshuayi, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı, 21 dakika süre aldı ve 90+2'de galibiyeti getiren golü attı. Başarılı oyuncu, fiziksel olarak hazır durumda.

28 yaşındaki golcü, perşembe günü Rennes ile oynanacak zorlu maçta ilk 11'de olmak istiyor.

Batshuayi, antrenmanlarda Jorge Jesus'un gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor. Portekizli teknik adamın, öğrencisinin bu beklentisine nasıl karşılık vereceği henüz belli değil.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanacak Rennes-Fenerbahçe mücadelesi 15 Eylül Perşembe akşamı saat 22:00'da başlayacak.