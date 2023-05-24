Beşiktaş’ın eski yıldızı silahla suçüstü yakalandı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Douglas ülkesinde yasadışı silah bulundurmaktan ve ateşlemekten gözaltına alındı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı silahla suçüstü yakalandı

2019'da Barcelona'dan bedelsiz bir şekilde Siyah-beyazlı ekibe katılan ve 3 sezon Beşiktaş forması giyen Brezilyalı yıldız ülkesinde yaşanan silahlı bir olaya karıştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Brezilyalı yetkililerden alınan bilgiye göre, Douglas otoparkta tehdit amaçlı havaya ateş ettikten sonra tutuklandı. Yapılan soruşturmaya göre olay, güvenlik görevlilerinden birinin mekanı terk etmelerini istemesi yüzünden meydana geldi. Brezilyalı yıldız olayın ardından tabancayı, polis tarafından bulunan ateşlenmemiş mühimmatla birlikte çevredeki bir çalılığa sakladı. Suçüstü yakalandıktan sonra karakola götürülen Douglas gözaltı duruşmasından sonra serbest bırakıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Olayın peşini bırakmayan Savcılık, Douglas hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın şikayetinin kabul edilmesi halinde Beşiktaşlı eski yıldıza sanık olarak dava açılacak.

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