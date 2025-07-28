Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de geçen sezonu üçüncü bitirerek Avrupa biletini cebine koyan, yeni sezona da iddialı bir kadro ile girmek isteyen Samsunspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Africa Foot’un haberine göre Karadeniz ekibi, eski Beşiktaşlı N’Koudou’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

28 yaşındaki oyuncu, şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Damac FC’de forma giyiyor.

2023-2024 sezonunda Damac formasıyla 31 lig maçında 15 gol atan N’Koudou, 2024-2025 sezonunda ise şu ana kadar 17 maçta 10 gol kaydetti.