Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iz bırakan isimlerden Kevin N'Koudou, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu üçüncü bitirerek Avrupa biletini cebine koyan, yeni sezona da iddialı bir kadro ile girmek isteyen Samsunspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Africa Foot’un haberine göre Karadeniz ekibi, eski Beşiktaşlı N’Koudou’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

28 yaşındaki oyuncu, şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Damac FC’de forma giyiyor.

2023-2024 sezonunda Damac formasıyla 31 lig maçında 15 gol atan N’Koudou, 2024-2025 sezonunda ise şu ana kadar 17 maçta 10 gol kaydetti.

Son Haberler
Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!
Kan donduran olay! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti!
Ordu’da taze fındık tezgahlarda! Kilo fiyatı belli oldu
Ordu’da taze fındık tezgahlarda! Kilo fiyatı belli oldu
İmamoğlu'nun kaderinin belirleneceği tarih belli oldu! Süreci MHP hızlandırdı...
İmamoğlu'nun kaderinin belirleneceği tarih belli oldu! Süreci MHP hızlandırdı...
DİVANDA BOZARLAR ADAMI!
DİVANDA BOZARLAR ADAMI!
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor (28 Temmuz 2025)
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor