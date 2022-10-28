Sergen Yalçın'la ilgili flaş iddia: Şenol Güneş'e isyan etmiş, 'Bana oyun oynadılar' demiş

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot, Şenol Güneş'le sözleşme imzalanmasının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kolot, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sergen'le görüştüler. Kendisine 'bekleyin' dediler ama haber vermediler. Sergen Yalçın, 'Bize oyun oynadılar. Bizimle görüşürken Aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar' diyor. Sergen Yalçın'la Emre Kocadağ görüşmüş. Ben Beşiktaşlıyım; bana göre Sergen Yalçın'la yarım kalan hikâye tamamlanmalıydı. Ama Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i istedi. Zaten başkan ile Sergen Yalçın'la yıldızı bir türlü barışmadı. Sergen aslında göreve tekrar gelmeyi arzu ediyordu.

Şenol Güneş Beşiktaş ile anlaşmadan önce TFF, A Milli Takım için görüşmelerini sürdürüyordu. Normalde Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olacaktı. Beşiktaş hızlı davrandı."

Bu haberin ardından Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık da twitter hesabından açıklama yaptı. Işık açıklamasında "Yalan haber! Az önce Sergen Yalçın'la da konuştum, "Külliyen uydurma" iddiasında bulundu.