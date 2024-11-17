Beşiktaş’ın eski yöneticisinden Hasan Arat’a çağrı: Çıkın ve adaylığınızı açıklayın

Beşiktaş'ta eski yöneticilerinden Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulüpte birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün mevcut yönetimiyle ilgili değerlendirirken Hasan Arat'ın bir sonraki kongre için şimdiden adaylığını açıklaması çağrısında bulundu.

Sabah gazetesine verdiği röportajda Emre Kocadağ, "Aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi'nde görev yapan bir spor adamının bu tavrını hayretle izliyorum. Buradan Sayın Başkan'a çağrımı yineliyorum; çıkın adaylığınızı açıklayın ve önümüzdeki dönem popülist söylem ve icraatlardan vazgeçin. 100'e yakın vaadinizi yeniden okuyun, bunları hayata geçirmek için çalışın, bizler de destek olalım. Sakın aday olmamayı düşünmeyin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkabilmek için projeler geliştirmesi gerektiğini belirten Kocadağ, "Beşiktaş'ın önceliği 30 milyon Euro'luk oyuncu kontratlarıyla, özel uçaklarla futbolcu getirmek olmamalı. Bankalar Birliği'nden çıkabilecek geliri yaratacak projeler geliştirilmeli. Bizim dönemimizde de fayda sağlamayan transferler olmuştur ama hepsini toplasan bugün 1 oyuncuya ödenen bonservis paralarına yaklaşmaz. Doğru bir politika izlemiş olmasaydık borcu dolar bazında neredeyse yarıya indiremezdik." açıklamasında bulundu.

Son dönemdeki tartışmaların Beşiktaş'a yakışmadığına değinen Emre Kocadağ şöyle konuştu:

"Ağustos ayında yaptığım açıklamada Mayıs 2025'te yapılacak kongre için Sayın Hasan Arat'ın adaylığını sezon başı açıklaması gerektiğini belirtmiştim. Beşiktaş tarihinde en çok paranın harcandığı ve Süper Kupa moraliyle taraftarın beklentisinin arttığı bir sezonda camianın birlik ve beraberlik içerisinde seçim atmosferine girmeden saha içine odaklanıp şampiyonluk için topyekun savaşmamız gerekliliğini ifade etmiştim. Ancak maalesef birlik beraberlik çağrımız havada kaldı. Divan kurullarında ve son mali kongrede camiayı birleştirmek yerine düşmanlığın, küfrün, hakaretin ve pusu kültürünün hakim olduğu, Beşiktaş'a yakışmayan tavırlara ve organizasyonlara imza atıldı"

"100 MİLYON EURO HARCAYIP BAŞARISIZ OLMA LÜKSÜNÜZ YOK"

Emre Kocadağ ayrıca şunları söyledi, "100 milyon Euro harcayıp başarısız olma lüksünüz yok. Hele çıkıp 'Yapı var' derseniz oyuncuya da başarısızlık halinde en güzel bahaneyi kendiniz vermiş olursunuz. 'Ben ne yaparsam yapayım yapı yüzünden şampiyon olamam zaten' diye düşünürler ve 1-2 hatada hemen motivasyon düşer. Futbol şube sorumlusu olduğum dönemde Sergen Yalçın ile yaşadığımız şampiyonlukta Fenerbahçe ve Galatasaray ile başa baş gidiyorduk, 'Beşiktaş'ı yarışın dışına itecekler' denildi. Tarihte hep böyle olmuş ama biz çıktık, 'Arefeyi görürler ama bayramı göremezler' dedik. Meydan okuduk, yapı falan kalmadı ortada."