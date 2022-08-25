Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ilk üçlüsünü havalimanında çektirdi

26 yaşındaki yıldız oyuncuyu taşıyan özel uçak gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na indi.

Beşiktaş taraftarları, Dele Alli'yi havalimanı çıkışında coşkuyla karşıladı. İngiliz oyuncu da taraftarların sevgi gösterilerine kendine özgü el hareketinin yanı sıra kartal pençesiyle karşılık verdi.

İmza atacak

Açıklama yapmayan Dele Alli, kendisini karşılayan kulüp yetkilileri ile birlikte havalimanından ayrıldı..

Dele Alli'nin sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı. 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında kadroda yer alacak.

3'lü çektirdi

Uzun yıllar Tottenham formasını giyen Dele Alli, Ocak ayında Everton'ın yolunu tuttu. Bu sezon Merseyside ekibi ile iki lig maçında görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 38 dakika sahada kaldı.

Dele Alli, 37 kez de İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.