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  • Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ilk üçlüsünü havalimanında çektirdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ilk üçlüsünü havalimanında çektirdi

Siyah-Beyazlı taraftarlar yıldız oyuncu Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:32
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Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a iner inmez kartal pençesi yapıp üçlü çektirdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ilk üçlüsünü havalimanında çektirdi
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26 yaşındaki yıldız oyuncuyu taşıyan özel uçak gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na indi.

Beşiktaş taraftarları, Dele Alli'yi havalimanı çıkışında coşkuyla karşıladı. İngiliz oyuncu da taraftarların sevgi gösterilerine kendine özgü el hareketinin yanı sıra kartal pençesiyle karşılık verdi.

İmza atacak

Açıklama yapmayan Dele Alli, kendisini karşılayan kulüp yetkilileri ile birlikte havalimanından ayrıldı..

Dele Alli'nin sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı. 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında kadroda yer alacak.

3'lü çektirdi

Uzun yıllar Tottenham formasını giyen Dele Alli, Ocak ayında Everton'ın yolunu tuttu. Bu sezon Merseyside ekibi ile iki lig maçında görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 38 dakika sahada kaldı.

Dele Alli, 37 kez de İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.

 

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BJK gakko
25.08.2022 14:30
Çekemeyenler anten taksın  
 
TÜRKÇÜ
25.08.2022 13:59
Şımarıklıklar hemen başladı.  
 
görengören
25.08.2022 13:41
Bu Sabri üçlüsü GS dışındakilere yakışmıyor.....GS yöneticilere sesleniyorum tescillendirin ŞU HAREKETİ kimseler yapmasın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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