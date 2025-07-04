Beşiktaş'ın fikstürü: Avrupa'dan deplasmana, Galatasaray derbisi şoku

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın fikstürü: Avrupa'dan deplasmana, Galatasaray derbisi şoku

Fikstür seçiminde '6' numarayı çeken Beşiktaş, geçen yıl olduğu gibi Avrupa Kupası dönüşü maçlarının çoğunu deplasmanda oynamak zorunda kalacak. Ayrıca 8. haftadaki Beşiktaş- Galatasaray maçına siyah beyazlılar daha az dinlenerek çıkacak. İşte Kartal'ın fikstürü...

Süper Lig fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekildi. Fikstür seçimi için takımlara çeşitli kıstaslar konurken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a '6', '13' ve '14' numaralı toplar ayrıldı. Bu toplar içinde en şanssız olan '6' numaralı toptu. Çünkü bunu çeken takım sekiz Avrupa Kupası maçının ardından yedi kez deplasmana gitmek zorunda kalacaktı.

Üç takım içinde ilk kurayı Beşiktaş çekti. Siyah beyazlıların çektiği topta '6' yazıyordu. Buna göre Avrupa kupalarında Kartal ilk ve son maçı yaptıktan sonra evinde oynayacak. Diğer altı karşılaşmadaysa Avrupa dönüşü Beşiktaş'ı deplasman karşılaşmaları bekliyor.

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'13' numarayı çeken Fenerbahçe ise Avrupa kupaları dönüşü üç kez deplasmana giderken beş kez kendi evinde oynayacak. Kalan tek top '14' ise Galatasaray'a kaldı. Sarı kırmızılılar, Avrupa maçları sonrası beş deplasmana giderken üç karşılaşmayı evinde yapacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY'DAN DAHA AZ DİLENECEK

Beşiktaş bir başka şanssızlığı ise 8. hafta Galatasaray derbisinde yaşayacak. Bu hafta öncesinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını salı ya da çarşamba oynayacak. Perşembe günü maç yapacak Beşiktaş ise milli maç takvimi nedeniyle en geç pazar günü derbiye çıkmak zorunda kalacak. Bu da Beşiktaş'ın 24 ya da 48 saat daha az dinleneceği anlamına geliyor.

FENERBAHÇE MAÇLARINDA İLGİNÇ TESADÜF

Fikstürde dikkat çeken bir başka noktası Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hakkında oldu. 11. haftada Tüpraş ve 28. hafta Ülker Stadı'nda oynanacak maçların ikisinden önce de milli maç arası olacak.

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