Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı en büyük kozu: İnönü

Süper Lig’in 32. haftasında Pazar günü saat 19.00’da sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş iç saha performansına güveniyor.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı en büyük kozu: İnönü

Editör: Fatma Demirkaya

Kartal, bu sezon ligde geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Galatasaray’a karşı da sahasında uzun süredir kaybetmiyor.

2014-2015 sezonunda Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Galatasaray'ı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kaybetmişti.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede rakibine kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın, 2014-15'ten sonra sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

2015-2016
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2016-2017
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

2017-2018
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2018-2019
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2019-2020
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2020-2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

2021-2022
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (İHA)

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