Beşiktaş’ın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı: İşte yapacakları teklif

Kaynak: Sözcü
Beşiktaş’ın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı: İşte yapacakları teklif

Beşiktaş’ın Gedson Fernandes’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, Benfica’ya bonservisin geri kalanını 3 taksitle ödeyecek.

Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Gedson Fernandes için harekete geçti.

Gedson Fernandes'in haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Beşiktaş, diğer yüzde 50'lik kısmı da almak adına Benfica ile görüşmelere başlıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'in yüzde 50'si için Benfica'ya teklif edeceği rakam da ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica Uluslararası İlişkiler Direktörü Simao Sabrosa ile bir araya gelecek ve Gedson Fernandes'in yüzde 50 hakkı için Portekiz ekibine 7 milyon euro teklif edecek Beşiktaş 7 milyon euroluk teklifi Benfica'ya 3 taksit halinde ödemeyi önerecek.

Bu sezon 34 maça çıkan Gedson Fernandes, 8 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 26 yaşındaki Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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