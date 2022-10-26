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Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi

Beşiktaş'ın genç kalecisi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:50
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Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi
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Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun gölgesinde kalan 18 yaşındaki Emre Bilgin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş 'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ile ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi.

KİRALIK GİDEBİLİR
Yetenekli kalecinin, daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe kiralık olarak gitmeye olumlu baktığı ve devre arasında ayrılığın gündeme gelebileceği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLER VAR
Beşiktaş formasıyla 2 maça çıkan Emre Bilgin ile Süper Lig ’den ilgilenen kulüplerin olduğu öğrenildi.

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