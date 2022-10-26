Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun gölgesinde kalan 18 yaşındaki Emre Bilgin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş 'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ile ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi.

KİRALIK GİDEBİLİR

Yetenekli kalecinin, daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe kiralık olarak gitmeye olumlu baktığı ve devre arasında ayrılığın gündeme gelebileceği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLER VAR

Beşiktaş formasıyla 2 maça çıkan Emre Bilgin ile Süper Lig ’den ilgilenen kulüplerin olduğu öğrenildi.