Beşiktaş’ın gençleri ilk 11’de oynayacak: Solskjaer kararını verdi

Süper Lig’de kötü gidişe Başakşehir’e karşı aldığı mağlubiyetle devam eden Beşiktaş, Göztepe deplasmanında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek ve moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Solskjaer sakatlık sorunları ve özellikle hücum oyuncularının formsuzluğu nedeniyle kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Gelen son bilgilere göre Norveçli teknik adam hücum hattında iki genç oyuncusuna şans vermeyi planlıyor. Buna göre, forvette Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sol kanatta ise Semih Kılıçsoy’un oynaması bekleniyor.

Solskjaer’in Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Başakşehir’e karşı gol atamasa da oyun temposundan ve mücadelesinden etkilendiği öğrenildi. Öte yandan Muçi’nin sakatlığı sonrası Semih’in yeniden forma şansını yakalaması dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

Öte yandan Norveçli teknik adamın orta sahada bir değişiklik yapmayarak Gedson, Chamberlain ve Rafa Silva üçlüsüne forma vereceği gelen haberler arasında yer alıyor.