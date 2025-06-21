Beşiktaş'ın gençleri sınavda!

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Beşiktaş'ın gençleri sınavda!

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 2 genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yiğit Yasin Yüksel, TYT sınavına girdiler.

Beşiktaş’ın geçen sezon A Takım’a aldığı 18 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bir yandan eğitim hayatını da sürdürüyor. 22 Nisan’da 18 yaşına giren genç oyuncu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Genç yıldız adayı, Etiler Anadolu Lisesi'nde Beşiktaş U-19 takımında forma giyen Yiğit Yasin Yüksel ile birlikte sınava girdi.İki futbolcu da Etiler Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girdi.

Hollanda devi Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Hekimoğlu için siyah-beyazlı kulübe 9 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.

BeinSports'un haberine göre;Teklifin taksitli ödeme planı içermesi nedeniyle Beşiktaş yönetimi, bu öneriyi geri çevirdi.

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