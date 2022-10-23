23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:39
Takip Et

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun taraftara Hatayspor maçı öncesi mesaj verdi

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
+
Aa
-

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda bu maçta ilk 11'de forma giyecek Cenk Tosun maç öncesinde net mesajlar verdi.

CENK TOSUN HATAY MAÇINDA İLK 11'DE
Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, cezalı olduğu Alanyaspor maçı dışında kadroya dahil edildiği 9 karşılaşmaya da kulübede başladı. En uzun süreyi 67. dakikada oyuna girdiği Trabzonspor karşılaşmasında alan ve attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren tecrübeli golcü, kritik Hatayspor karşılaşmasında gol atmayı hedefliyor.

"SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Sürekli yedek kalmasına rağmen antrenman performansı ve çalışma arzusu hiç azalmayan Cenk Tosun, "Trabzonspor karşılaşmasında gol atıp, takımıma katkı sağlamak beni mutlu etti. Artık kendimi buldum. Yeniden eski Cenk'i izletmek için çalışıyor ve çaba harcıyorum. İnşallah gollerimi devam ettirip, taraftarlarımızı sevindirmeyi sürdüreceğim. Biz iyi bir ekibiz ve sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben de takımıma gollerimle katkı sağlamayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
3
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
4
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
5
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
6
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.