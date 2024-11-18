Beşiktaş’ın gözden çıkardığı oyuncuya İngiltere’den talip çıktı

Ara transferde kadrosuna kanat ve orta saha oyuncuları katmayı hedefleyen Beşiktaş’ta gözden çıkarılan isimlerin başında Chamberlain geliyor. Sezon başında takımdan ayrılmayarak oynamak ve kendisini göstermek istediğini belirten İngiliz oyuncu, hiç süre alamadı ve Teknik Direktör van Bronckhorst tarafından satış listesine konuldu.

Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Chamberlain’e İngiltere’den talipler olduğu öğrenildi. Gelen son haberlere göre, Championshhip ekiplerinden Sheffield United, 31 yaşındaki oyuncuya talip oldu. İngiliz ekibinin, tecrübeli oyuncuyu sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

Öte yandan Southampton da Chamberlain ile yakından ilgileniyor. Sakatlık problemleri nedeniyle Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 30 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.