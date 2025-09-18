Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: 6 oyuncu yok!

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak zorlu karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu.

6 OYUNCU GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Wilfried Ndidi, Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü Göztepe maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Sergen Yalçın son dönemde performanslarıyla eleştirilen Jonas Svensson ile Milot Rashica'yı da kadroya almadı.

YENİ TRANSFER JOTA SILVA KADRODA

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tiknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal K. Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu