Beşiktaş’ın Göztepe mağlubiyeti manşetlere böyle taşındı: Kartal ligden istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın Göztepe mağlubiyeti manşetlere böyle taşındı: Kartal ligden istifa etti

Beşiktaş'ın Göztepe'ye karşı aldığı 4-2'lik mağlubiyet gazete manşetlerine taşındı. "Kartal ligden istifa etti" başlığı en çarpıcı manşet olarak dikkat çekerken haberlerde Beşiktaş'ın Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşmesine dikkat çekildi.

Beşiktaş, Lig'in 13. haftasında ezici bir mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta kendi sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, aldığı mağlubiyet ile lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında şansını çok zora soktu.

Gazete manşetleri de Beşiktaş’ın hezimete uğradığını ve ezici bir mağlubiyet aldığının altını çizdi.

“İnönü’de tarihi hezimet” başlığını atan Fanatik gazetesi, Beşiktaş’ın 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe’nin oyunu tek kaleye çevirdiğinin altını çizdi.

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Fotomaç ise Beşiktaş’ın mağlubiyetini manşetine “Hezimet” başlığı ile duyurdu. Haberde, maç sonrası taraftarların Teknik Direktör van Baronckhorst’a tepkisi yer aldı.

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Akşam gazetesi ise “Kartal ligden istifa etti” manşeti ile mağlubiyeti okuyucularına duyurdu. Haberde, Galatasaray’ın 13 puan gerisine düşen siyah beyazlıların lige “erken havlu attığını” belirtti.

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Öte yandan Hürriyet gazetesi ise manşetinde “Hezimet ve özür gecesi” başlığını kullandı. Haberde, ezici mağlubiyet sonrası siyah beyazlı oyuncuların tribünlere giderek taraftarlardan özür dilediğinin altı çizildi.

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“Tarihi tokat kartal nakavt” başlığını kullanan Milliyet’teki haberde ise Beşiktaş’ın lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düştüğünün altı çizilerek taraftarların yönetime tepkisi vurgulandı.

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