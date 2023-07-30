Beşiktaş'ın gözü Chamberlain'de. Yönetim şartları zorluyor

Editör: Hamza Özalkuş
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı.
Siyah beyazlılar, orta sahaya takviye yapmanın peşinde.
TRT Spor'un haberine göre; Alex Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor.
Siyah beyazlı kulüp, İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.
29 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler sürüyor.
Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da tamamlayan İngiliz yıldız, 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.