Beşiktaş'ın gözü Coutinho'da. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam belli oldu

Geçtiğimiz sezonu üçüncü bitiren ve gelecek sezon da üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor Siyah Beyazlılar, Brezilyalı yıldız Phillipe Coutinho için de nabız yokluyor.

BİR YIL VAR

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, oyuncu için 8 milyon euro Aston Villa'ya teklif etmeye hazır olduğu ifade edilse de bu ödemeyi yalnızca kredinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Haziran 2024'te yapmak istedikleri öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan Coutinho, 1 gol kaydetti.