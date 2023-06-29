Beşiktaş'ın gözü Coutinho'da. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Coutinho için nabız yokluyor. Siyah Beyazlılar'ın Aston Villa'ya önerdiği para da belli oldu.

Beşiktaş'ın gözü Coutinho'da. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam belli oldu

Geçtiğimiz sezonu üçüncü bitiren ve gelecek sezon da üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor Siyah Beyazlılar, Brezilyalı yıldız Phillipe Coutinho için de nabız yokluyor.

BİR YIL VAR
İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, oyuncu için 8 milyon euro Aston Villa'ya teklif etmeye hazır olduğu ifade edilse de bu ödemeyi yalnızca kredinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Haziran 2024'te yapmak istedikleri öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan Coutinho, 1 gol kaydetti.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Mauro Icardi ve ailesi geceye damgasını vurdu Spor
Mauro Icardi ve ailesi geceye damgasını vurdu
Bayramda çalışanlar dikkat. Bayram mesaisinde zamlı asgari ücret detayı Ekonomi
Bayramda çalışanlar dikkat. Bayram mesaisinde zamlı asgari ücret detayı
Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlunu konuşuyor Magazin
Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlunu konuşuyor
Sultanlar'dan Tayland'a geçit yok Spor
Sultanlar'dan Tayland'a geçit yok
Wagner isyanına destek verdiği öne sürülen Rus komutanın akıbeti hakkında flaş iddia Dünya
Wagner isyanına destek verdiği öne sürülen Rus komutanın akıbeti hakkında flaş iddia
Galatasaray'dan Simon Banza atağı. Yönetim harekete geçti Spor
Galatasaray'dan Simon Banza atağı. Yönetim harekete geçti