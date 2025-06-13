Beşiktaş'ın gözü Liverpool'da! Menajerler önerdi

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Beşiktaş'ın gözü Liverpool'da! Menajerler önerdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da gözden düşen Federico Chiesa, menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar, sürpriz bir şekilde gündemine Federico Chiesa’yı aldı.

BEŞİKTAŞ'A FEDERICO CHIESA ÖNERİSİ

İngiliz basınında çıkan iddialara göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ancak beklentilerin uzağında kalan Federico Chiesa’nın, temsilcileri tarafından Beşiktaş’a önerildiği öğrenildi. Kara Kartal, bu gelişme üzerine süreci yakından izlemeye başladı.

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SADECE 6 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla yalnızca 6 maçta görev alan 26 yaşındaki İtalyan futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı. Performansıyla beklentilerin altında kalan Chiesa’nın takımdan ayrılması bekleniyor.

YÖNETİM TEMKİNLİ

Beşiktaş yönetiminin, yüksek maliyeti nedeniyle transferde temkinli davrandığı ancak oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Eğer şartlar oluşursa, siyah beyazlılar Chiesa için resmi adım atabilir.

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