Beşiktaş'ın gözü Rebic'te. Hırvat oyuncu Arap kulüplerine yanıt verdi

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmiyor.

Onana ve Amertey'i transfer etmesinin ardınan Siyah Beyazlılar'ın gündeminde Milan'dan Rebic var. Beşiktaş ile Ante Rebic anlaşma noktasına gelirken, Milan ile de temaslar hız kazandı.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, İtalyan temsilcisine oyuncunun maaşının bir kısmını ödemesini teklif etti. Milano ekibi ile görüşmeler devam ederken, bu transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Ante Rebic, Milan'ın yurt dışı kampına dahil edilmedi. Oyuncuya Arap yarım adasından teklifler olsa da, Hırvat futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Milan'da tamamlayan Rebic, çıktığı 31 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.