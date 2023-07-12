Beşiktaş'ın gündeminde olan Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Daler Kuzyaev, Ligue 1 ekibi Le Havre'a transfer oldu.

Beşiktaş'ın gündeminde olan Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Rus futbolcu Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu.

Siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden Kuzyaev, Fransa Ligue 1 takımı Le Havre'a transfer oldu.

Ligue 1'e yükselme başarısı gösteren Le Havre, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYORDU
Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için büyük uğraş sarf etmişti.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Kuzyaev ile ilgilendiklerini ifade etmişti.

Kariyeri boyunca 306 resmi maça çıkan Kuzyaev, bu maçlarda 24 gol atarken 34 asist yaptı.

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