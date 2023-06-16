Beşiktaş'ın gündeminde olan Lanzini'yi açıkladılar

Editör: Fatma Demirkaya
West Ham United, sözleşmesi sona eren oyuncusu Lanzini ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Ayrılık kulübün internet sitesinden duyuruldu.
ADI BEŞİKTAŞ İLE GEÇİYOR
Arjantinli 10 numaranın adı Beşiktaş ile anılıyor.
KARİYERİ
Futbola River Plate’te başlayan Manuel Lanzini 2014 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ye transfer oldu.
2015-2016’da kiralık olarak West Ham forması giyen Arjantinli yıldız sezon sonu 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibinin kadrosuna katıldı.
Lanzini, West Ham’da 230 resmi maça çıktı. Söz konusu maçlarda 33 gol atarken, 28 asiste imza attı.