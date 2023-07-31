Beşiktaş'ın gündeminde olan Pereyra'nın menajerinden transfer açıklaması: Temaslarımız devam ediyor

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş Onana, Amartey ve Rebic'in ardından bir transferi daha bitirmek istiyor.

Siyah Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği Roberto Pereyra için menajerinden transfer açıklaması geldi.

Arjantinli futbolcunun menajeri Federico Pastorella, oyuncu hakkında konuştu.

Pastorella, "Söyleyebilecek yeni bir şey yok. Sadece Beşiktaş'la değil, başka kulüplerle de Pereyra adına temaslarımız devam ediyor" dedi.

Beşiktaş, Roberto Pereyra'a 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2.2 milyon euro teklif etmişti.

Pereyra, geçen sezonu Udinese'den geçirdi. 36 maça çıkan Pereyra, 5 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.