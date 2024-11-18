Beşiktaş’ın gündemindeki Jonginho’dan transfere yeşil ışık

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Beşiktaş’ın gündemindeki Jonginho’dan transfere yeşil ışık

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Jorginho, takımdan ayrılmak için yeşil ışık yaktı. İtalyan oyuncu, başka bir ülkede oynamaya sıcak bakıyor.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Jorginho, Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alıyor. Londra ekibinde fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İtalyan orta saha, devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Öte yandan Jorginho’nun farklı bir ülkeye transfer olmaya da yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Orta sahanın etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Jorginho, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı. Öte yandan tecrübeli oyuncu İtalya ile Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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