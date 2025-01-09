Beşiktaş’ın gündemindeki Montella açıkladı. İşte teklife yanıtı

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş’ın gündemindeki Montella açıkladı. İşte teklife yanıtı

Beşiktaş’ın gündemine bir anda gelen Montella’dan açıklama geldi. İtalyan teknik adam, siyah beyazlılardan gelen teklife yanıt verdi.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın gündemine bugün sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlılar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın durumunu TFF’ye sordu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İtalyan teknik adamı hem siyah beyazlıları hem de milli takımı çalıştırması için ikna etmeye çalışıyordu.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Montella’nın kararı belli oldu. İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası elemelerine odaklanmak istediğinin altını çizerek Beşiktaş’ın yarım sezonluk teklifini geri çevirdiğini söyledi.

Siyah beyazlılar Sergen Yalçın’ın teklifi reddetmesi sonrası rotasını yabancı hocalara çevirmişti. Beşiktaş’ın gündeminde özellikle Alman hocalar bulunuyor. Başkan Serdal Adalı’nın önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörle resmi imzayı atması bekleniyor.

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