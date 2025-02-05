Beşiktaş’ın gündemindeki oyuncunun menajeri konuştu: İşte transferdeki son durum

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Beşiktaş’ın gündemindeki oyuncunun menajeri konuştu: İşte transferdeki son durum

Ara transferde kadrosuna henüz bir oyucu katamayan Beşiktaş, Empoli’den Cacace ile ilgileniyor. Yeni Zelandalı oyuncunun menajeri transferdeki son durumu açıkladı.

Ara transfer döneminde bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Empoli forması giyen Liberato Cacace ile ilgileniyor.

Yeni Zelandalı sol bekin menajerliğini yapan Federico Pastorello, Beşiktaş'ın Cacace ilgisi hakkında konuştu.

Pastorello, "Çok beğendiklerini biliyorum ama Beşiktaş'la bir görüşme yok, orada transfer piyasası daha geç kapanıyor." açıklamasını yaptı.

Empoli formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Cacace, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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