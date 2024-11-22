Beşiktaş’ın gündemindeki Vargas için devreye Trabzonspor da girdi

Süper Lig’da daha önce Adana Demirspor forması giyen Matias Vargas’a Beşiktaş’ın yoğun ilgisi bulunuyor. Çin ekibi Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor’un da devreye girdiği öğrenildi.

Çin ekibi Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek oyuncu Beşiktaş’ın ara transferdeki önemli hedeflerinden biri oldu. Öte yandan Çin ekibinin de Vargas ile sözleşme yenilemek istediği öğrenildi.

Fanatik’te yer alan habere göre, kulübü sözleşme yenilemek istese de Süper Lig’de daha önce Adana Demirspor forması giyen Vargas’ın, Türkiye opsiyonuna daha sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı sol kanatın menajeri de Türkiye’den önemli seviyede ilgi olduğunu itiraf etmişti.

Beşiktaş’a önerilen Arjantinli Matias Vargas’a, oyuncunun her iki kanat ve merkezde oynama özelliği olduğu için olumlu bakılmıştı. Çin’de sürdürdüğü futbol yaşantısında Aralık sonu serbest kalacak olan Vargas için Trabzonspor’un da devrede olduğu öğrenildi.