Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu skandalının altından da aynı isim çıktı. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Halil Dervişoğlu adını ne sık duyuyorsunuz değil mi?

Sanki Maradona mübarek!

"Halil Dervişoğlu aşağı, Halil Dervişoğlu yukarı!"

Beşiktaş'a geliyor, Beşiktaş uçak biletini gönderdi, geldi. İmzası an meselesi" derken Galatasaray devreye girdi ve imzayı attırdı.

Hatta Galatasaray sanki Messi'yi Beşiktaş'ın elinden kapmış gibi bir de paylaşım yaptı.

Biliyorsunuz; Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray 2021-2022'de Brenford'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Ama sezon sonunda beğenmediği için opsiyonu kullanmamıştı.

İngiltere'ye dönen Hollanda doğumlu bu futbolcu Burnley'e kiralandı ama sadece 8 maçta oynayabildi.

Ama bu kadar kabiliyetsiz olan bu futbolcu nasıl oldu da Beşiktaş'ı parmağında oynatırken Galatasaray'a transfer oldu? Yani böyle bir pazarı kendisine nasıl yarattı?

Bunu da Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ itiraf etti:

“Babası menajerliğini de yapıyor. Babasının bizim ekibimize yakınlaşması var. Oğlunun Beşiktaş’a isteği olduğunu söylüyor. Şenol hocanın Beşiktaş’ta olması oyuncuyu buraya getirmek istiyor. Şartlarımızı sunduk. Oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol hoca da bir önceki basın toplantısında bu olaya noktayı koymuş oldu. Kendisi spor camiasının bilge kişiliği. O süreçleri gördüğü zaman bazen öyle bir laf ediyor ki, lafı gediğine koyuyor. Dün akşam itibariyle oyuncunun babasının duygusal bir yaklaşımı oluyor. Hem hocamızı hem Ceyhun beyi arıyor. Oyuncunun tüm şartları kabul ettiğini ve Beşiktaş’ta oynamak istediğini iletiyor. Ceyhun bey de hem başkana hem teknik ekibe dönüş yaptığı esnada, sürecin diğer bir takıma kaydığını görüyoruz.”

Görüyorsunuz değil mi? Yine Ceyhun Kazancı var işin içinde.

Hani şu Beşiktaş'a gelmiş geçmiş en kötü teknik direktör olan Valerien Ismael'i arayıp da bulma başarısı gösteren ve takımın başına getiren Ceyhun Kazancı!

Bu taşın altından da o çıktı yani! Diğer fiyasko transferler gibi.

Bu Ceyhun Kazancı ile Ahmet Nur Çebi arasındaki ilişkiyi bilemiyorum. Beşiktaş camiasında bu işi yapabilecek o kadar kaliteli futbol adamı varken (Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar gibi) neden hala o görevde inatla tutuluyor anlayamıyorum.

Daha fazla ne diyebilirim ki!

Beşiktaş'ın içine düşürüldüğü şu duruma inanamıyorum!