Hatayspor - Beşiktaş maçı başladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatayspor - Beşiktaş maçı başladı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İlk 11'ler belli oldu.

Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetiminde Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor.

İŞTE 11'LER

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

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