Hatayspor - Beşiktaş maçı başladı!

Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetiminde Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor.
İŞTE 11'LER
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile