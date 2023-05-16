Beşiktaş'ın hedefi Guilavogui. Transfer yarışında tanıdık rakip

Beşikta, transfer yarışını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, Wolfsburg'dan sezon sonu ayrılacak olan Guilavogui'yi hedef aldı.

Beşiktaş'ın hedefi Guilavogui. Transfer yarışında tanıdık rakip

Sezon sonu Wolfsburg'dan ayrılacak olan Guilavogui, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un radarında olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SÜPER LİG'DEN RAKİP
Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre Türkiye'den Beşiktaş ve Adana Demirspor, Guilavogui'yi listesine aldı. Bu sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 21 maçta sahaya çıkan ve 1 gol atan Guilavogui, toplamda 24 maçta formasını giydi. Guilavogui'ye Beşiktaş ve Adana Demirspor'dan başka ülkelerden de talip olduğu belirtildi.

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