Beşiktaş’ın hedefinde 3 yıldız oyuncu var. Rotayı İngiltere ve Fransa’ya çevirdiler

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta saha ve hücum hattına odaklandı. Kadrosuna yıldız isimler katmayı amaçlayan siyah beyazlılar, orta saha ve hücum hattına odaklandı.

Hafta başı itibarıyla sahaya inecek olan yönetim, 3 yıldız futbolcuyu listesine aldı. Beşiktaş’ın hedefindeki ilk oyuncunun Arsenal forması giyen Jonginho olduğu öğrenildi. Takımında fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Siyah beyazlı yönetimin yıldız oyuncu ve kulübü ikna etmek için yoğun çalışma yürüteceği öğrenildi.

İKİNCİ ADAY VARGAS

Siyah beyazlıların gündemindeki ikinci ismin ise Çin ekiplerinden Shanghai Port’ta forma giyen Matias Vargas olduğu belirtiliyor. Arjantinli kanat oyuncusunun sözeleşmesi 1,5 ay sonra sona erecek. Yönetim, Arjantinli oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmeyi hedefliyor.

Kara Kartal, transferde gaza bastı. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen idareciler, yarın itibarıyla çalışmalara hız verecek. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, son olarak 2 isim üzerine yoğunlaştıkları bildirildi. Siyah-Beyazlılar, ilk olarak Çin Ligi ekibi Shanghai Port’la sözleşmesi 1,5 ay sonra bitecek olan Arjantinli sol kanat Matias Vargas’ı bedelsiz olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlıyor.

LİVERPOOL'UN DA RADARINDA

Beşiktaş’ın transfer hedefindeki en önemli oyuncunun ise Lyon forması giyen Cherki olduğu belirtiliyor. Premier Lig ekibi Liverpool’un da radarında bulunan futbolcu için tüm mali şartlar zorlanacak. Ekonomik krizde bulunan Lyon’un, 20 milyon Euro’ya oyuncusunun gidişine onay vereceği kaydedildi.