Beşiktaş'ın ilk 11 belli oldu: Solskjaer'den sürpriz karar!

Beşiktaş Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile rövanş maçına çıkıyor.

İlk karşılaşmayı İrlanda'da 4-1 kazanan Siyah Beyazlılar sahasında sürpriz yaşamadan rahat bir şekilde tur atlamayı hedefliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer, ilk 11'de sürpriz bir tercihte bulunarak Arroya'ya ilk 11'de şans verdi.

BEŞİKTAŞ-ST PATRICK'S MAÇININ İLK 11'LERİ

Tüpraş Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Arroyo, Milot Rashica, Tammy Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Crowe-Baggley, Kazeem, Leavy, Carty, Mulraney