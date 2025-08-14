Beşiktaş'ın ilk 11 belli oldu: Solskjaer'den sürpriz karar!

Beşiktaş'ın St. Patrick's ile evinde oynayacağı Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında ilk 11'ler açıklandı.

Beşiktaş Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile rövanş maçına çıkıyor.

İlk karşılaşmayı İrlanda'da 4-1 kazanan Siyah Beyazlılar sahasında sürpriz yaşamadan rahat bir şekilde tur atlamayı hedefliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer, ilk 11'de sürpriz bir tercihte bulunarak Arroya'ya ilk 11'de şans verdi.

BEŞİKTAŞ-ST PATRICK'S MAÇININ İLK 11'LERİ

Tüpraş Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Arroyo, Milot Rashica, Tammy Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Crowe-Baggley, Kazeem, Leavy, Carty, Mulraney

