Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk ismi Ahmet Nur Çebi duyurdu

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmiyor.

Siyah-beyazlılar orta saha transferi öncelik verirken Zenit forması giyen Daler Kuzyaev için temasları sürüyor.

Transfer hakkında konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, ''Evet, Kuzyaev ile ilgileniyoruz, transferinin olma ihtimalini göreceğiz, bakalım'' ifadelerini kullandı.

Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha geride bıraktığımız sezonda 35 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Kuzyaev'in aynı zamanda 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.