Beşiktaş’ın ilk transferinin İstanbul’a geliş saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ara transferdeki ilk hamlesini Keny Arroyo ile yapan Beşiktaş, genç futbolcunun İstanbul'a geliş saatini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir. Keny Arroyo’yu taşıyan uçak bu gece 00.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." denildi.

Beşiktaş daha önce yaptığı açıklamada Arroyo'nun transferini duyurmuştu. Transfere ilişkin, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Independiente del Valle altyapısından yetişne Keny Arroyo, kariyeri boyunca çıktığı 48 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti.