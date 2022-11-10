Beşiktaş'tan muazzam 10 Kasım videosu

Beşiktaş Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yılında sosyal medyadan hazırladığı klibi büyük beğeni topladı.

İnönü Stadı'nda yapılan koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Siyah - Beyazlılar, 'Verdiği ilhamla o hep orada... Ölümsüzlüğünün 84. yılında sözleri ve öğrettikleri hala akıllarda... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle Anıyoruz. #SonsuzaDek İzindeyiz Atam!' notuyla yayınladı.