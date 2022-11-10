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Beşiktaş'tan muazzam 10 Kasım videosu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 10 Kasım için hazırladığı videoyu, '#SonsuzaDek İzindeyiz Atam!' notuyla paylaşırken tüyleri diken diken eden görüntü sosyal medyada elden ele dolaştı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:59
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Beşiktaş'ın İnönü Stadı'ndaki 10 Kasım videosu tüyleri diken diken etti

Beşiktaş'tan muazzam 10 Kasım videosu
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Beşiktaş Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yılında sosyal medyadan hazırladığı klibi büyük beğeni topladı.

İnönü Stadı'nda yapılan koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Siyah - Beyazlılar, 'Verdiği ilhamla o hep orada... Ölümsüzlüğünün 84. yılında sözleri ve öğrettikleri hala akıllarda... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle Anıyoruz. #SonsuzaDek İzindeyiz Atam!' notuyla yayınladı.

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Adanalı
10.11.2022 15:08
Beşiktaş'ım sen çok yaşa.  
 
Havva...Hep böyle hep böyle onurlu hep böyle onurla yaşayın Atamızın gencleri
10.11.2022 14:08
Ben çocukluğumdan bugüne Fenerbahçeli yım,Takimimla gurur duyuyorum bir taraftar alarak,artı bişey varki Siz Beşiktaşlılara olan saygım hayranligimda duruşunuz itibari ile daima kalbimde,gururumzsnuz  
 
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