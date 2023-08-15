Beşiktaş'ın intikamı acı oldu. Rashica'yı resmen açıkladı. Geliş saati belli oldu

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Siyah Beyazlı ekip ile 4 yıl sözleşme imzalaması beklenen Milot Rashica, uçaktan Kartal pozunu verdi.

Beşiktaş'ın transfer için Norwich City'e 5 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.

Kosovalı yıldızın saat 1 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.